ممنوع الغياب.. رابط التعليم لتسجيل حضور وشكاوى "أولى وتانية" ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى غدا السبت 2 مايو، بعدما اجتاز ما يقرب من 583 ألفًا و420 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي الأربعاء الماضي، في تأدية امتحان اللغة العربية من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99% من إجمالي عدد الطلاب.

ويتيح نفس الرابط التسجيل لطلاب الصف الثاني الثانوي التسجيل في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 3 مايو، بعدما نجحوا في اجتياز امتحان مادة اللغة العربية بعدد 570 ألفًا و850 طالب وطالبة من إجمالي 573 ألفًا و677 طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99.51% من إجمالي عدد الطلاب.

جدير بالذكر أن الرابط الذي أتاحته الوزارة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يتم تسجيل الحضور والشكاوى التقنية عليه فقط، دون وجود خانة لتسجيل غياب الطلاب، لأن عدم تسجيل الطالب الكود التعريفي الخاص به خلال فترة الامتحان المقررة وفقا لتوقيت كل محافظة يعد غيابًا، وعلى الطالب التقدم بعذر مقبول لذلك.