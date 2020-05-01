لمواجهة كورونا.. تطهير 1327 منشأة و75 شارعا و35 موقف أجرة فى قنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمدن نقادة والوقف وفرشوط وقنا وأبوتشت ونجع حمادي، والقرى التابعة لها، قامت بتطهير 1327منشأة، و75 شارعًا، و35 موقف سيارات أجرة، وموقعين للعمل.

وأوضحت المهندسه فاطمة أحمد رئيس مدينة نقادة، أنه تم تطهير 649 منشأة، ما بين مؤسسات حكومية ومنازل ومحلات وشوارع ومواقف سيارات.

وذكر الدكتور قدرى الشعيني رئيس مدينة الوقف انه تم تطهير 235 منشأة وموقعًا، في حين أكد العميد أحمد أبوبكر رئيس مدينة فرشوط، تطهير 216 منشأة.

وأوضح أشرف أنور رئيس مدينة قنا تطهير فى 180منشأة وموقعًا وشارعًا، فيما ذكر خالد عويس رئيس مدينة أبوتشت تطهير 94 منشأة وموقعًا، وأشار عبداللاه أحمد إلى تطهير 65 منشأه بمدينة نجع حمادي.