المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى شهداء بئر العبد: ندعم الدولة ضد الإرهاب

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمزيد من الحزن شهداء الوطن جراء العملية الإرهابية الآثمة في منطقة بئر العبد بشمال سيناء، وتؤكد وقوفها مع جموع الشعب خلف الدولة وقواتنا المسلحة ورجال الشرطة، وذلك حسبما أفادت الفضائية المصرية الأولي في خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة قد أعلن، قبل قليل، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

وأكدت القوات المسلحة في بيانها استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.​