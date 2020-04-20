محمود مسلم يوضح خطة "المتحدة للخدمات الإعلامية" خلال أزمة كورونا

تحدث الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، عن آخر الأعمال الفنية التي شاهدها ونالت إعجابه، حيث ذكر أن فيلم "الممر" هو آخر عمل استمتع بمشاهدته، داعيًا رجل الأعمال تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للإكثار من إنتاج مثل هذه الأعمال، مثل "الممر" بطولة الفنان أحمد عز، وكذلك مسلسل "الاختيار"، والذي سيعرض على شاشة "ON E" في رمضان المقبل ويتحدث عن الشهيد أحمد منسي، مؤكدًا أن هذه الأعمال تزكي لروح الوطنية.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض "ON E"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مظلومة نوعًا ما رغم أنها تملك أدوات إعلامية كثيرة، لكن لديهم اهتمام بالعمل أكثر من الحديث عن أنفسهم، وهذا يظهر من خلال المحتوى الذي تقدمه القنوات والصحف التابعة لهم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قدموا أشياء ترفيهية بجانب الخدمات الإعلامية الجيدة.

وأشاد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، بمبادرات "المتحدة" في الفترة الحالية من خلال تقديم محتوى درامي على قناة "الحياة دراما"، وإتاحة منصة "watch it" مجانًا للجمهور من أجل الترفيه، ودعم الأطباء الجيش الأبيض في مصر من خلال عربات تجوب الشوارع بأغانٍ وطنية.

وتابع: "دلوقتي اللي بيقول أن حد بيتفرج على قنوات الإخوان مغرض لأن أعتقد أن الجمهور المصري وفقا للدراسات يتابع الفضائيات المصرية والتليفزيون المصري بشكل رئيسي مش أي حاجة تاني".