نائب مدير مستشفى النجيلة: تجربتي مع كورونا مش مهمة.. السرطان أصعب

قال الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل، إن تجربتى مع "فيروس كورونا" غير مهمة، التجارب التى تستحق الإشادة تجارب ناس أصيبت بأمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب المزمنة والسكر والضغط، هؤلاء تجاربهم في محاربة المرض لسنين والتعايش معه تستحق الإشادة.

وأضاف "علام" مساء اليوم، أن الأعراض التى أشعر بها خلال إصابتى بالكوفيد تحدث لأعداد قليلة، بينما العدد الضخم جدا الذى يصل نسبته 80% ما بين عدم وجود أعراض أو أعراض بسيطة وتوجد أعداد قليلة جدا تصل لمرحلة أشد وأخطر.

وأكد: "أسوأ شيء أنك تكون مصاب شعرت ببعضها، هى العزلة والوحدة وممكن أن يكون لديك جميع وسائل الاتصال لكن وحدك فى المرض شيء صعب وهتيجى لحظة تتخنق، كما أنك ممنوع من ترك غرفتك أو فتح الباب والدخول والخروج للطاقم الطبى محسوب حتى لا يكونوا عرضة للخطر، كما أن وقت العلاج ما بين أسبوعين إلى شهر وأكثر فى بعض الحالات، بخلاف قلق الأهل وعدم الاستطاعة للوصول إليهم فى بعض الأوقات، لأنك لست قادرا على الكلام، كما أن القلق والخوف من الموت بعيد عن أهلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعى، يجعلك منتظر الموت وهذا لا يساعد فى العلاج لأن العامل النفسى له دور هام جدا".

ودعا "علام" جموع المواطنين قائلا: "لو زهقان من قعدة البيت ومستعجل على الخروجات والفسح وزهقان من لبس الماسكات وتطهير مكانك افتكر كلامى ومنظر المستشفى من غرفة العزل، حتى لا قدر الله أنت أو حد من أهلك ممكن تكونون فى هذا الوضع".