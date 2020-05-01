جامعة المنصورة تواجه منشورات مزيفة لـ"الكتائب الإلكترونية"

تعرضت جامعة المنصورة لهجمة منظمة من الشائعات سلطتها "كتائب إلكترونية" خلال الفترة الماضية، على الدكتورة أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، مرة بإعلان وفاته وتارة أخرى بإصابته بفيروس كورونا، وهو ما نفته الجامعة جملة وتفصيلا عقب انتشار كل إشاعة مؤكدة أن " رئيسنا بخير".

ورصدت "الوطن" 4 شائعات، انتشرت بصورة كبيرة وخلال فترة وجيزة هذا الشهر بدأت بشائعة ظهرت على حساب أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، يعلن بوفاة رئيس الجامعة، وتداولته عدد من الصفحات علي التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحة المنشور.

وعقب ذلك طهر 3 شائعات أخرى أولها إصابة رئيس الجامعة بفيروس كورنا، ثم إصابته وأعضاء مكتبه، وأخيرا إصاباته و7 من مساعديه، وفي كل مرة تصدر الجامعة نفي تلك الشائعات المتكررة.

وظهرت في الآونة الأخيرة صفحات تتشابه مع الصفحة الرسمية لجامعة المنصورة تنقل أخبارها، وهو ما حذرت من الجامعة وشددت على ضرورة أن يتم أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

كيف يعمل الهاكرز؟

يعمل الهاكرز من خلال الدخول لصفحات أحد أعضاء هيئة التدريس المعروفين، وبإرسال طلب صداقة له، ويستكمل معه أساليبه حتى يستحوذ علي الصحفة، ويكتب فيها منشوراته المغلوطة، والتي يتداولها البعض ثقة في صاحب الصفحة دون الرجوع إلي الجامعة.

صفحات مجهولة

قال مصدر مسئول بالجامعة، إنه في الفترة الأخيرة ظهرت صفحات تجمل اسم الجامعة، وهذا أمر غريب بإقبال المواطنين علي الإعجاب بها، رغم أن صفحتنا الرسمية موجودة وننشر فيها كل المعلومات وأخبار بكل شفافية

جولات رئيس الجامعة

منذ بداية ازمه كورونا والدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، يمارس مهام عمله بشكل يومي لم ينقطع يوما عنه، وأخرها أمس الخميس، تفقده لما تم إنجازه من أعمال التجهيزات النهائية لمركز تقييم العدوى التنفسية الفيروسية بمستشفى النقاهة والحالات الحرجة بمستشفى الجامعة والذى يتم تجهيزه حاليا بالتبرعات والجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدني لتشغيل أكبر مجمع للعنايات المركزة والذى يضم 7 أدوار بطاقة 72 سرير تسمح باستخدام أجهزة التنفس الصناعي بالإضافة إلى تركيب أحدث جهاز للأشعة المقطعية ليكون مبنى متخصص للعناية المركزة و التي يجرى تجهيزها لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بفيروس الكورونا في حالات انتشار الوباء.

نفي الجامعة للشائعات

نفت الجامعة كل الشائعات، وأهابت بأبنائها الطلاب وجميع منسوبي الجامعة بعدم الانسياق وراء الشائعات أو نشر معلومات مغلوطة عن الجامعة والتي من شأنها إثارة البلبلة والإبلاغ فورا لإدارة التواصل الاجتماعى بزيف المعلومات التى تنشرها هذه الصفحات

وشددت الجامعة على ضرورة التأكد من جميع المعلومات من مصدرها الرسمي ، والتي يتم نشرها تباعا وبمنتهي الشفافية على الصفحات الرسمية.

الموقف الأمني

اتخذت الجامعة الإجراءات الرسمية لملاحقة الهاكرز للوصول إليهم لوقف سيل الإشاعات التي تتعرض لها.