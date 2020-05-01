ناقد فني: "لما كنا صغيرين" مباراة تمثيل بين محمود حميدة وخالد النبوي

قال الناقد الفني أيمن الحكيم، إن أهم ما يميز مسلسل "لما كنا صغيرين"، هو وجود اثنين من النجوم العالميين في الأداء، وهما محمود حميدة، وخالد النبوي، وبينهما مباراة تمثيلية على مستوى عال، قادرة على أن تجذب المشاهدين، بسبب طريقة أداءهما العالية "شايلين المسلسل".

مسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي يعرض على قنوات dmc، الحياة، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي.

وأضاف "الحكيم"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الفنان محمود حميدة، في هذا العمل الدرامي والذي يطل به على المشاهدين، في منطقة بمفرده يلعب من خلالها بـ "رقي" وأداء احترافي عال، خصوصًا وأنه يعد أحد أهم "أسطوات" التمثيل، وسيكون من أهم الأمور التي سنقف أمامها في الموسم الدرامي لرمضان هذا العام.

وأشار "الحكيم" إلى أن الفنان خالد النبوي، أيضًا يتميز بأداء احترافي متقن، يأخذ المشاهد بسلاسة لمتعة فنية راقية، لتمكنه الشديد وإخلاصه لما يقدمه، مشيرًا إلى أن الانطباعات التي ظهرت من بداية الحلقات جيدة ومبشرة، ولكن في النهاية الحكم على عمل درامي بكل ما له أو ما عليه سيكون مع قرب انتهاء الحلقات، والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالإخراج والسيناريو وأداء الممثلين.