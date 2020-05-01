سكان "مصطفى النحاس" يسترجعون محاولة اغتيال وزير الداخلية: "كان يوم صعب"

سلط مسلسل الاختيار الضوء على محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، والذي كشفت التحقيقات عن رصد الإرهابي هشام عشماوي موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله.

وأوضحت التحقيقات أن سيارة مفخخة كانت متوقفة على جانب الطريق وانفجرت فور اقتراب موكب اللواء محمد إبراهيم، الذي كان يمر في شارع مصطفى النحاس بمنطقة مدينة نصر.

"كان يوما طبيعيا ولم تكن هناك أي مؤشرات لأي حادث إرهابي، حيث كنت أقود السيارة وحين وقوفي بجانب إحدى المحال التجارية، بغرض التسوق، سمعت صوت تفجير هائل، ولم أتوقع أنه حادث إرهابي، ولكن وجدت المترجلين في الشارع الجانبي بعد نزولي من السيارة يهرولون تجاه الشارع الرئيسي بجوار الإشارة ويصرخون.. تفجير، الإرهابيين، اتصلوا بالإسعاف"، حسب حديث مروة محمود، إحدى سكان مدينة نصر لـ"الوطن".

وأضافت مروة: "بكل صدق لم أستطع الاقتراب أكثر من المسافة التي خطوتها بجانب الشارع، فالمشهد كان مريعا للغاية، ورأيت أشلاء على الأرض، وكاد أن يغمى علي وبالفعل فقدت توازني، لكن أحد المارة لحق بي وجعلني أستند على سيارة كانت تقف في الطريق، ولم أستوعب الأمر في البداية ودموعي بدأت تنهال من عيني، وحتى تلك اللحظة لم أكن أعلم أن هذا استهداف لموكب وزير الداخلية، فعدت إلى السيارة مرة أخرى وذهبت إلى المنزل".

فيما قال إسلام عبدالرحيم، موظف بإحدى الشركات الكائنة في شارع مصطفى النحاس، إنه وصل إلى عمله باكرا في ذلك اليوم، ووجد أحد العمال ينادي عليه ويقول له "أنظر من الشرفة واضح أن هناك تفجيرا، والناس يجرون تجاهه".

وأضاف إسلام لـ"الوطن": "رأيت دخانا متصاعد في المنطقة، وتجمهرا غير طبيعي من المواطنين، وسألت أحد المارة في الطريق أسفل الشرفة، فقال لا أعلم، واكتفيت بالمشاهدة ولم أنزل إلى الشارع خوفا من حدوث تفجير آخر، وسمعت بعد ذلك صوت سيارات الإسعاف، لكن رأيت شرطيا على قيد الحياة لكنه يتألم وتسيل منه الدماء".

وكانت وزارة الداخلية أكدت آنذاك، إصابة 10 من رجال الشرطة و11 شخصا تصادف وجودهم بمنطقة التفجير، بينهم طفل في السابعة بترت ساقه.