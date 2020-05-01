نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصادر عراقية، أمس الخميس، قولها إن العراق سيواجه صعوبات في خفض إنتاج النفط الذي أفضى إليه اتفاق منظمة "أوبك" الأخير.

مصادر: بغداد لم تتوصل إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية بشأن أماكن التخفيضات

وقالت المصادر إن العراق سيواجه صعوبات لخفض إنتاج النفط بمعدل قياسي قدره مليون برميل يوميا أو 23%، اعتبارا من مايو، في إطار اتفاق أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين.

وأضافت المصادر، أن بغداد لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية بشأن أماكن التخفيضات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول "كبير" بشركة نفط البصرة قوله: "نسعى للتوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج دون أن تترتب أعباء مالية على العراق، وتركز محادثاتنا على كمية الخام التي يتعين على كل شركة خفضها والجدول الزمني".

ويوم الاثنين الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، لقناة "آرتي" الروسية، سعي الوزارة إلى التفاوض مع الشركات الأجنبية العاملة في العراق لخفض تكاليف انتاج النفط.