400 ألف شخص في لندن يعانون من أزمة غذاء بسبب كورونا

أظهرت دراسة بريطانية أن أكثر من 400 ألف من سكان لندن يعانون من الجوع بسبب أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وحذر خبراء من تفاقم أزمة الغذاء في العاصمة البريطانية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت نتائج استطلاع، أجرته مؤسسة"يوجف" YouGov، إلى أن 6% من سكان لندن يقولون إنهم أو أفراد عائلاتهم لم يتمكنوا من تناول الطعام أثناء العزل الصحي.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "فود فوندايشن" Food Foundation آنا تايلور، إن القصص التي نسمعها بشأن الأوضاع البائسة للناس الذين يدخلون في ديون ولا يستطيعون شراء الأغذية، صادمة ومقلقة، والضغط النفسي الذي تتعرض له الكثير من العائلات في محاولتها لتوفير وجود الغذاء على الطاولة قد يكون رهيبا.

وذكر 18% من سكان لندن، الذين شملهم استطلاع YouGov مطلع الشهر الجاري، أنهم يواجهون شكلا من أشكال انعدام الأمن الغذائي، حيث اضطر أفراد من عائلاتهم لتقليص استهلاك المواد الغذائية أو الاستغناء عن وجبات طعام.

باحثة: إجراءات العزل أثرت بشكل مدمر على قدرات السكان في الحصول على الكميات الكافية من الطعام

وأشار الباحثون إلى أن استقراء تلك النتائج لتقدير عدد السكان المتضررين في العاصمة البريطانية بأسرها، يدل على أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مشكلات غذائية يعادل 1.2 مليون.

وقالت الباحثة في كلية كينجز لندن، الدكتورة ريتشيل لوبسترا، إن إجراءات العزل أثرت بشكل "مدمر" على قدرات السكان على الحصول على الكميات الكافية من الطعام.

وأوضح الخبراء أن النفقات المعيشية المرتفعة وأسعار استئجار المساكن مع زيادة البطالة وانخفاض المداخيل تجعل نقص الغذاء مشكلة ملحة في لندن.

وأشارت المنظمات الخيرية للمساعدات الغذائية إلى أن عدد طلبات المساعدة التي تتلقاها بعض المنظمات، ارتفع بنسبة 300% بالمقارنة مع مستويات الفترة ذاتها من العام الماضي.