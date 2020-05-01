الأرصاد: طقس الجمعة مائل للحرارة نهاراً وبارد ليلاً

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الجمعة على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهاراً وبارد ليلاً، مصحوباً بشبورة مائية صباحاً ورياح معتدلة.

بالإضافة إلى أن الطقس سيكون معتدل نهارا بارد ليلا، شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية تنشط غربا والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، بينما سيكون حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وأجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة.

الطقس في تونس

ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، تكون بعض السحب بأغلب المناطق، طقس مغيم جزئيا بعد الظهر بالجنوب، وتكون الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.