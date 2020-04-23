الأرصاد الجوية: طقس أول أيام رمضان عاصف برياح خماسينية ومنخفض جوي

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه ومع بداية أول أيام رمضان ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية: "البلاد معرضه لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بمنخفض جوي خماسيني في الصحراء الغربية".

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هذا المنخفض يتواجد حاليًا في شرق ليبيا بينما سيظهر تأثيره خلال الساعات القليلة المقبلة على الصحراء الغربية: "هيتقدم إلى الداخل مع تقدم ساعات النهار، وهيكون تأثيره على محافظات شمال الصعيد والقاهرة والوجه البحري وسيناء".

وأوضح أنه من المتوقع أن تقل مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق خاصة ومع الاقتراب للطرق الصحراوية: "هتقل الرؤية وتصل لحد العاصفة بالفعل، والرؤية ستكون أقل من ألف متر".

وأكد أن القاهرة سجلت اليوم 30 درجة مؤية، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة غدًا 35 درجة مئوية، وفي محافظات شمال الصعيد سترتفع إلى 38، وجنوب الصعيد من 39 لـ40 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مشيرًا إلى أنه يجب على كافة المواطنين عدم التعرض بقدر الإمكان لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، كما أن أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية والأطفال وكبار السن عليهم تجنب الأتربه تمامًا، خاصة ساكني المدن الجديدة والطرق المكشوفه والصحراوية.

وتابع: "يجب تجنب الملاحة البحرية تمامًا، وذلك لما ستشهده من ارتفاع في الأمواج بشكل كبير".