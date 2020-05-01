أسما منير عن حادث بئر العبد: حيوهم فين ما كنتم.. واحلفوا ناخد بتارهم

نعت الفنانة أسما شريف منير أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس، في جنوب مدينة بئر العبد بسبب انفجار عبوة ناسفة في المدرعة التي كانت تقلهم.

وكتبت منير، عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. حيوهم فين ما كنتم، واحلفوا ناخد بتارهم تسلموا من كل سوء.

وتابع، حاربوا على كل جبهة نموت علشان ترابها ونعيش رأسنا لفوق حيوا اللى مسك سلاحه حيوا كل اللى راحوا، واحفظوا كل الوشوش.

واستكملت، يارب أرحم من أستوفيت أجله وأخذته من بين أهله وأنت وحدك تعلم ألم فقده، اللهم أرحمهم وأغفر لهم وأجمعنا بهم في جنتك، اللهم ارزقهم الفسحة والضياء وآنسه بالقرب إليك يارب العالمين اللهم اجعل قبرهم في نور دائم لا ينقطع، اللهم اجعل الشهداء في جنتك آمنآ مطمئنآ، اللهم ارحمهم رحمة تسع السماء والأرض يارب العالمين.