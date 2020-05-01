فيديو.. نادية الجندي ترد على مهاجمي "سكر زيادة": النجاح له ضريبة

ردت الفنانة نادية الجندي، على ردود الأفعال السلبية التي لاحقت مسلسها الذي يعرض بموسم رمضان الحالي "سكر زيادة"، مؤكّدة أنَّ النجاح له ضريبة وله أعداءه أيضًا.

وأضات "نادية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "ET بالعربي"، أنَّها توقعت ردود أفعال سلبية لما أسمتهم بـ"أعداء النجاح"، عقب عرض المسلسل "كنت متوقعة إنهم يسنوا السكاكين لمهاجمة المسلسل، يا أهلا بالمعارك".

وعبّرت عن أمنياتها بأن تكون عند حسن توقعات الجمهور، خاصة عقب عرض الحلقات الأولى من المسلسل، موضحة "هذا يشعرني بخوف كبير".

ويُعرض حاليًا في الموسم الرمضاني مسسلسل "سكر زيادة" والذي جمع كل من نادية جندي ونبيلة عبيد للمرة الأولى في مسلسل تلفزيوني خلال مشوارهما الفني.

مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، بيومي فؤاد، صبري فواز، تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، أحمد أبو زيد توفيق، محمد فتحي عبدالمقصود، إخراج وائل إحسان.