"المصل واللقاح": ننتظر نتائج مبشرة لعلاج كورونا ببلازما المتعافين

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن بلازما المتعافين تعني بأنهم مجموعة من الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا وتم شفاؤهم وتعافيهم، ثم تؤخذ منهم أكياس دم، وتفصل البلازما التي تحتوي على أجسام مضادة لكورونا، لافتا إلى أنه أجريت تحاليل لأكياس البلازما لضمان صلاحيتها والتأكد من عدم إصابة هؤلاء الأشخاص بأمراض أخرى.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "اكسترا نيوز"، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أنهم وجدوا أن 3 أكياس منهما صالحة للاستخدام وأخذت الموافقات عليها، لافتا إلى أن كرات الدم البيضاء هي التي تحتوي على البلازما.

وأشار إلى أن هذه البلازما يتم حقنها للمريض بفيروس كورونا وحالته حرجة، والتي من شأنها مقاومة الفيروس داخل جسم الإنسان، موضحا أنه تم تجربة هذا العلاج خارج مصر على قطاع كبير من المواطنين في الصين وإيطاليا وأثبت نجاحه بشكل كبير للغاية، لافتا إلى أن مصر خاضت التجربة أمس بعد عدو موافقات ونتائجها ستظهر الفترة المقبلة ونأمل أن تكون نتائجها جيدة جدا.

وأكد على أن مصر من الدول الرائدة للعلاج بالبلازما، حيث يتم استخدامها، كما توجد مراكز لنقل الدم وفصلها، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بإقامة مصنع لمشتقات الدم، "إن شاء الله النتائج هتكون مبشرة الفترة المقبلة".