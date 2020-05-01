مصباح: 58٪ من متلقي علاج البلازما في هونج كونج تعافوا من كورونا

نعى الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة، شهداء مدينة بدر أبطال القوات المسلحة، الذي استشهدوا اليوم، في جنوب مدينة بئر العبد، بسبب انفجار عبوة ناسفة في المدرعة التي كانت تقلهم.

وقال "مصباح"، خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"، إنه "بالنسبة للبلازما، فهو أحد الوسائل العلاجية الموجودة في الكثير من علاجات الأمراض مثل السارس والإيبولا، وتستخدم الآن في عدة مراكز بحثية في أمريكا وبريطانيا والصين".

وأضاف: "النتائج مبشرة، بعض الدراسات أجريت في هونج كونج على 80 مريضًا، حيث تعافى المرضى، و58% شفيوا نتيجة تلقيهم هذا العلاج، ومنقدرش نعممها لأننا في حاجة إلى دراسات أكثر على سلسلات أكثر من الفيروس".

وتابع "حتى الآن معندناش القدرة على معرفة ما تحدثه العدوى من مناعة، مثل المناعة مدى الحياة، ووقف جميع تشكيلات الفيروس".

نجرب علاج البلازما بنفس أسلوب نقل الدم، ومنع التجلط، ويتم فحصها من خلوها من بقية الفيروسات.

وأوضح أن "هناك دراسة أجريت في الصين على 8 أشخاص كانت حالتهم حرجة جدًا، ولما أُستخدم هذا العلاج 3 من المرضى تم شفاؤهم خلال 12 يومًا، وحالتين استمروا حتى 37 وشفيوا بعد ذلك".