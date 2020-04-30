تاج الدين: قادرون على استخدام البلازما في علاج كورونا بكل مستشفيات مصر

قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن وزارة الصحة تعمل في اتجاهين من أجل التعامل مع فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الأول هو تشخيص الحالات والاتجاه الثاني هو توفير كل الوسائل العلاجية المتاحة المستجدة في علاج المرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "TEN"، أنه يجري الحصول على البلازما من المرضى الذين شُفوا بعد فحصها جيدًا، والتأكد من أن الحالات المصابة تتوافق معها، ومن ثم فهي تستخدم في الحالات الحرجة والشديدة.

وتابع: "البلازما تحتوي أجسامًا مناعية من المتعافين من المرض ضد فيروس كورونا، وهي إحدى الوسائل التي تستخدم لرفع مناعة الجسم ومقاومته لكورونا".

وأردف أن مصر لديها القدرة العلمية، الطبية، والبحثية لتطبيق هذا الأمر في كل مستشفيات الجمهورية، مؤكدًا أن لديها آلة بحثية وعلمية تعمل وتتابع كل التجارب السريرية التي تُستخدم استخدامها في مختلف دول العالم للوصول بالمرضى إلى بر الأمان وعلاج بعض الحالات الحادة.