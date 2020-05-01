صور.. رش وتعقيم شوارع مدن وقرى كفر الشيخ للحد من انتشار كورونا

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، رؤساء مدن وقرى المحافظة، باستمرار حملات التطهير والتعقيم للمنشآت والشوارع، وقام اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم بسوق الجملة بالمدينة، كما قام اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، بمتابعة استمرار أعمال الرش والتطهير بالمنشآت والشوارع، حيث تم تطهير المنشآت الخدمية والمدارس والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وتابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال التطهير والتعقيم التي تتم بالمنشآت والشوارع والحدائق العامة ومعسكرات الفنار بالمدينة.

كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والشوارع الرئيسية بقرى "الحصة وشباس عمير وكفرالمرازقة".

كما قامت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بمتابعة رش وتطهير شوارع "قريتي القن والسيد البلاصي بالحدادي".

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بقرية الزعفران، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره.