إليسا للعمال في عيدهم: "الله يرفع الغيمة السودا عن لبنان"

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة إلى عمال لبنان؛ بمناسبة عيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام، وذلك عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وقالت إليسا، في تدوينتها: "بدي عيّد كل العمال بهالعيد يللي منتذكر فيه تعبن وحبّن لشغلن، بس هالسنة بالذات بدي فكّر بكل العاطلين عن العمل يللي خسروا أشغالن، الله يمرّق هالغيمة السودا عن لبنان وتتحسن الظروف".

وكانت إليسا، وجهت انتقادًا للحكومة اللبنانية، وذلك خلال تغريدة سابقة لها عبر "تويتر" بسبب الحالة المعيشية التي وصل لها الشعب اللبناني وارتفاع معدلات الفقر، قالت فيها: "يا عيب الشوم عا دولة عم تخلي ولادها يموتو من الغضب والقهر بالشوارع لأنو ببيوتن ما في ربطة خبز.. يا عيب الشوم عا حكام مطمنين بالن عا مصرياتن برا والناس ليراتا ما إلن قيمة".