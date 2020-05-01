223 وفاة بفيروس كورونا في إسرائيل.. وعدد المصابين يتجاوز 16 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى 223 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة في دار للمسنين قرب طبريا، في حين وصلت حصيلة الإصابات إلى 16 ألفا و4 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن إجمالي حالات التعافي من الفيروس ما زال يتجاوز عدد حالات الإصابة النشطة لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين حتى الآن 8 آلاف 758 شخصا من بين حصيلة الإصابات البالغة 16 ألفا و4 حالات.. فيما لا يزال أقل من نصف إجمالي المصابين في معركتهم مع الفيروس وعددهم 7 آلاف و23 مصابا.

وأشارت إلى أن 83 من المصابين على أجهزة التنفس الصناعي، و105 من المصابين في حالة خطيرة، وجاءت حالة الوفاة الجديدة جراء فيروس كورونا اليوم لرجل يبلغ من العمر 62 عامًا، من نزلاء دار مسنين بالقرب من طبريا، وهي حالة الوفاة الحادية والعشرون التي تسجل بين نزلاء تلك المنشأة جراء الإصابة بالفيروس.

في سياق متصل، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا للجنة الوزارية المعنية بجائحة فيروس كورونا، اليوم، لمناقشة اقتراح بإعادة فتح المدارس أمام الأطفال من الصف الأول إلى الصف الثالث.