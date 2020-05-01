"أقباط من أجل الوطن" ينعي شهداء "بئر العبد": الإرهاب يلفظ أنفاسه

نعى الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، شهداء القوات المسلحة الأبطال الذين امتدت إليهم يد الإرهاب الغادر في جنوب مدينة بئر العبد قبل الأفطار.

وأكد كريم كمال، رئيس الاتحاد، أن تلك الحوادث تزيد الشعب المصري إصرارا على اقتلاع جذور الإرهاب، مشددا على مساندة القوات المسلحة ورجالها الأبطال في مهامهم البطولية في الدفاع عن امن الوطن.

وتقدم الاتحاد بالعزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل قادة القوات المسلحة، وعائلات الشهداء والشعب المصري، مشيرا إلى أن ما حدث من اعتداء يؤكد خسة هؤلاء الإرهابيين، لافتا إلى أن الإرهاب في مصر يلفظ انفاسه الأخيرة بعد نجاح القوات المسلحة والشرطة في تجفيف منابعه في سيناء وفي كل الأراضي المصرية، وأن هذه الحوادث تزيد كل واحد منا عزيمة على محاربة هؤلاء الإرهابيين.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود بسبب أنفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات المدرعة جنوب بئر العبد، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية.