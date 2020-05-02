القليوبية أنجبت هؤلاء.. جبريل والبهتيمي والصيفي وزاهر أصوات من السماء

هنا في القليوبية لمعت أسماء المئات من حملة القرآن الكريم من القراء المشاهير الذين علا قدرهم بحفظهم وتلاوتهم للقرآن فاحتلوا مكانة كبيرة وذاع صيتهم في سماء القرآن، وخاصة في إحياء ليالي رمضان في مصر والخارج ومن أهم أعلام قراء القرآن بالقليوبية الشيخ محمد جبريل قارئ للقرآن الكريم من مواليد عام 1964 بقرية طحوريا مركز شبين القناطر حفظ القرآن الكريم وعمره لا يتعدى 9 سنوات وحاصل على ليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، وفاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والعالم الإسلامي أكثر من مرة وحصل على العديد من الأوسمة من البلاد الإسلامية التي قام بزيارتها.

يؤم الشيخ جبريل المصلين في صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص منذ عام 1988 م، كما أنه عمل قارئاً ومعداً للبرامج الدينية بالتليفزيون الأردني، ومدرساً للقرآن الكريم في الجامعة الأردنية.

سافر جبريل إلى أكثر بلاد العالم لإمامة المصلين في المساجد الكبرى وألقى العديد من المحاضرات في المراكز الإسلامية بها في علوم القرآن الكريم.

يشرف جبريل على إقامة المركز الإسلامي العالمي لعلوم القرآن بالقاهرة (دار أبىّ بن كعب) والذي جري تشغيله تجريبيا ويدرس فيه الآن أكثر من ألف طالب وطالبة.

قام جبريل بتسجيل القرآن الكريم بصوته في الإذاعة والتليفزيون بالأردن والإذاعات العربية والعالمية.

قام جبريل بتسجيل أكثر من مصحف مرتّل بصوته في الأسواق المحلية والعالمية على شرائط كاسيت وإسطوانات وأول مصحف مرتل سجله بمسجد عمرو بن العاص.

قام بتسجيل القرآن الكريم إلكترونياً بلندن وصدر بالأسواق كاسيت وإسطوانات ليزر وقريبا إلكترونياً.

سجل جبريل العديد من البرامج الدينية للتليفزيون المصري وأهمها البرنامج الرمضانى "آية ودعاء" و"الرحمن علم القرآن" وله حلقات مسجلة في عدة برامج دينية بالقنوات الفضائية المختلفة ونذكر منها برنامج أحباب الله الذي أذيع بالتليفزيون الأردنى أكثر من مائة حلقة.

من مشاهير القراء عبر التاريخ من أبناء القليوبية الشيخ محمد الصيفي والذي ولد عام 1885 م بقرية البرادعة بالقليوبية وحفظ القرآن مبكرا وتعلم بالأزهر وأتقن القراءات حصل على شهادة فى العالمية من الأزهر 1911 م التحق بالإذاعة منذ افتتاحها عام 1934م وقرأ بالتناوب مع الشيخ رفعت، كان رئيسا لرابطة القراء وكان قارئا لمسجد فاطمة النبوية فى الأربعينيات والحسين منذ عام 1949 م توفى عام 1955 م.

وهناك أيضا الشيخ محمد سلامة ولد عام 1899 م بمسطرد بالقليوبية قرأ بالإذاعة وسنه كبير جدا ولمرات قليلة توفى عام 1982 م، والشيخ عبدالعظيم زاهر ولد عام 1904 م بقرية مجول مركز بنها قرأ بالإذاعة عام 1936 م ولقب بالشيخ المجيز وتوفى عام 1969 م، والشيخ كامل يوسف البهتيمي واسمه الحقيقي محمد زكى يوسف ولد عام 1922م ببهتيم بشبرا الخيمة وكان قارئا ومبتهلا عملاقا انضم للإذاعة عام 1953 م وكان قارئا بمسجد عمر مكرم وقيل إن الشيخ توفى وهو يصلي.

والشيخ هاشم محمود هيبة والذي ولد عام 1917 م ببنها، قرأ بالإذاعة عام 1953 م شارك فى لجان تحكيم مسابقات القرآن الكريم موفدا من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدول منها ماليزيا قيل إن الشيخ بعد فترة من وفاته وبعد أن فتحت مقبرته لنقل رفاته إلى مقبرة جديدة وجد جسده كاملا وسليم وتوفى 1985 م.

والشيخ عبدالحميد الباسوسي ولد عام 1915 م بباسوس مركز القناطر الخيرية التحق بالإذاعة فى فترة الستينيات.