مطار مرسى علم يستعد لاستقبال 4 رحلات طيران لإعادة العالقين في الخارج

يستعد مطار مرسى علم الدولي لاستقبال 4 رحلات طيران، مساء اليوم، لإعادة المصريين العالقين في الخارج، ضمن خطة إعادة العالقين في الخارج بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويستقبل المطار رحلتين قادمتين من العاصمة الأوكرانية كييف، وأخرى من العاصمة الروسية موسكو، والأخيرة من واشنطن، وعلى متنهم عددًا من المصريين العالقين في الخارج، حيث سيجرى نقلهم إلى عدد من الفنادق السياحية المخصصة كحجر صحي لمدة 14 يوما تحت إشراف طبي كامل.

وأكد عماد إمام مسؤول العلاقات العامة في مطار مرسى علم الدولي، أن رحلتي الطيران القادمتين من العاصمة الأوكرانية كييف تحملان رقمي 2116 و2114، ومن المقرر وصول الرحلة الأولى في السادسة والنصف، والثانية في السابعة والنصف من مساء اليوم.

وأضاف إمام أن رحلة إعادة العالقين في العاصمة الروسية موسكو، تنظمها الشركة الوطنية مصر للطيران، وتحمل رقم 730، وسيجرى اتباع الإجراءات المتبعة داخل الحجر الصحي بالمطار، استعدادا لنقلهم إلى أحد فنادق الحجر الصحي في مرسى علم.

واستقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم، طائرة المصريين العالقين بالعاصمة الكينية نيروبي بعد مرورها بأديس ابابا، وتقل على متنها 136 مصريًا من العالقين بالخارج، ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج.