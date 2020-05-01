مساجد القليوبية تلتزم بقرار تعليق الصلاة بالجمعة الثانية من رمضان

أكد الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن لجان المتابعة بالمديرية، لم ترصد أي مخالفات أو تجمعات لقرارات تعليق الصلاة بمساجد المحافظة خلال الجمعة الثانية من رمضان، مشيرا أن التقارير أكدت التزام المواطنين والأئمة والمساجد بنسبة 100%، خلال اليوم.

وأضاف "أبوالسعود"، أن اللجان لم ترصد خلال الأسبوع الأول من رمضان، أي خروقات لفتح المساجد أو الدعوة لصلاة التراويح والتزام المواطنين بأداء الصلوات في منازلهم في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا أن هذا يدل على ارتفاع نسبة الوعي بين المواطنين والأهالي والتزام أبناء وزارة الأوقاف والأئمة وعمال المساجد بالتعليمات حرفيا.

وأوضح "أبو السعود"، أن جميع إجراءات دفع الهلاك عن النفس البشرية واجبة شرعا ومخالفة هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقررها السلطات والجهات المختصة إثم ومعصية.

وأشار إلى أن مفتشي المديرية تأكدوا من عدم فتح أي من المساجد أو تورط أحد من موظفيها في إقامة الصلاة في محيط المساجد أو أمامها.

ووجه "أبوالسعود"، عبر غرفة عمليات المديرية الرئيسية لمتابعة الإجراءات المتخذة في ظل مواجهة فيروس كورونا، الشكر لكل العاملين بالمديرية علي الجهد المبذول في الفترة الأخيرة تنفيذا لقرار غلق المساجد والزوايا ورفع الأذان بالمساجد دون الزوايا.

وأكد أنه لا مجال لمتخاذل عن أداء الواجب بالأوقاف ولا مساحة من التسامح مع متاجر بوطنه ودينه بتعريض أرواح الناس للهلاك حجة جمعهم للصلاة.