ضبط 13 قطعة سلاح وتنفيذ 1600 حكم في حملة على بحيرة المنزلة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، استهداف المسطح المائي لبحيرة المنزلة لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والتي تتخذ من البحيرة مأوى لها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى شن حملات أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائي وإدارات قوات الأمن بمديريات أمن الدقهلية، ودمياط، وبورسعيد.

وأسفرت الحملات عن ضبط 13 قطعة سلاح ناري عبارة عن 3 بنادق آلية، و3 بندقية خرطوش، و7 فرد محلى الصنع، و40 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وضبط 8 قضايا مخدرات، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 950 جراما، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 9 كيلو جرام، كما تمكنت الشرطة من تنفيذ 1600 حكم قضائي متنوع.