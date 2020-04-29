بعد 30 عاما.. الدقهلية تزيل تعديل جزيرة العزبي و372 حوض سمك من المنزلة

بعد أكثر من 30 عاما من التعديات، أسفرت الحملة التي قادها الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظة الدقهلية، وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية، واستمرت لمدة 3 أيام عن إزالة 372 حوض سمك مخالف بمساحة 220 فدانا، داخل جزيرة العزبي، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية والمعنية، لتعود من جديد إلى حضن الدولة لتفتحها إلى الصيد الحر.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، إن حملات إزالة التعديات بكافة أنواعها داخل البحيرة مستمرة حتى تصبح بحيرة المنزلة أكبر البحيرات الطبيعية من حيث المساحة، وغنية بثرواتها السمكية المتنوعة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على البحيرات الطبيعية وتطويرها وعودتها إلى سابق عهدها وفي مقدمتها بحيرة المنزلة.

وأضاف المحافظ، أن إعادة تطوير البحيرة سيؤدي إلى توفير العديد من فرص العمل أمام الصيادين والشباب من خلال الصيد الحر داخل البحيرة، وإنشاء العديد من المصانع المتخصصة في مجال إنشاء أدوات الصيد وتغليف الأسماك وتصديرها، والذي سيؤدي إلى زيادة إنتاج مصر من الأسماك مما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، إن حملات الإزالة مستمرة حتي يتم الانتهاء من إزالة كافة الأحواض والسدود وإعادة تكريك وتعميق تلك المساحة بالكامل لتعود إلى البحيرة مرة أخرى.

وأضاف نائب المحافظ، أن هناك تنسيقا كاملا بين كافة الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية لاستمرار إزالة أي تعديات داخل البحيرة لإعادتها إلى طبيعتها لزيادة الثروة السمكية فيها، وفتحها أمام الصيادين مما سيكون له عظيم الأثر في توفير فرص عمل للشباب والذي سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

وذكر "الشيخ"، أن أعمال التطهير والتكريك وإزالة التعديات داخل البحيرة بدأت في مايو 2017، بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، توجيهاته بتطوير كافة البحيرات الطبيعية وفي مقدمتها بحيرة المنزلة التي تعد من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر والتي تبلغ مساحتها 250 ألف فدان تقريباً.