مجلس مدينة مرسى مطروح: لا إجراءات لتراخيص الشواطئ حتى الآن

أعلن رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح أنه لم يجر التطرق أو الحديث أو الإعلان عن طرح تراخيص وإشغالات الشواطئ هذا العام، وأن الجهة المسؤولة عن الإعلان عن الإجراءات الخاصة بالشواطئ هو مجلس المدينة فقط، والصفحات المسؤولة عن نشر إجراءات الصيف والشواطئ: "صفحة محافظة مطروح الرسمية، وصفحة مدينة مرسى مطروح الرسمية".

وأكد مجلس المدينة، اليوم، أن التركيز الأساسي للدولة الآن هو توحيد الجهود لمقاومة انتشار فيروس كورونا، ومنع تجمعات المواطنين، حرصا على حياة وصحة الجميع، وطبقا لتوجيهات مجلس الوزراء غلق الشواطئ تماما حتى إشعار آخر ومحظور تواجد أي تجمعات.

وأوضح أنه حرصا من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لشباب مطروح تقرر تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة ومجلس المدينة والشعبيين والعواقل لدراسة الموقف في حينه، مشيرا إلى أن هذه اللجنة فقط المنوط بها دراسة الموقف بشأن الشواطئ ومتابعة القرارات الجديدة من الدولة بشأن تحسن الأوضاع الصحية، وسيكون الإعلان عن الإجراءات الجديدة من خلال صفحتى المحافظة ومجلس المدينة فقط.