نظرا للتغيرات المناخية وتأثيرها على تآكل شواطئ البحر الأحمر تحركت اليوم الجمعة، لجنة من حماية الشواطىء بالبحر الأحمر لمعاينة شواطىء رأس غارب والوقوف على التغيرات التي تحدث لبعض الشواطىء.

ووجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في وقت سابق بتشكيل لجنة من إدارة حماية الشواطىء بالاشتراك مع إدارة البيئة وإدارة والازمات بالوحدة المحلية لمجلس مدينة رأس غارب شمال المحافظة.

وتفقدت اللجنة شواطىء رأس غارب وخاصة منطقة الـ30 مسكن ومنطقة الملاحة وشاطىء المنطقة الجنوبية، وذلك بسبب التغييرات المناخية وما يصاحبها من أمواج وتأثر شواطىء المدينة بتلك الظاهرة.

وأعدت اللجنة تقرير بنتيجة الزيارة وما مدى تأثير التغيرات المناخية على الشواطئ وكيفية مواجهتها وجاري العرض على محافظ البحر الأحمر.