قها للحجر الصحي: حافظوا على أنفسكم.. الحجر تجربة قاسية ومرة

وجهت الدكتورة سعاد حتاتة رئيس الفريق الطبي بمستشفى قها للحجر الصحي رسالة للمواطنيين قائلة: "حافظوا على نفسكم وعلى أغلى ما عندكم أولادكم وأحفادكم، بلاش خروج من غير داعي لأن الحجر تجربة قاسية عليهم خاصة لو من غير وجودكم معاهم".

وأضافت حتاتة في تصريح لها اليوم، أنه إذا شدد الجميع على أولادهم فوجودهم في المنزل أفضل بكثير من تعبهم النفسي وهم بمفردهم في مكان بعيد.

وكانت مستشفى قها للعزل، أعلنت ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي ارتفع إلى 114 شخص بعد خروج حالة بالأمس.

وكان في وداع المتعافون بعض أعضاء الفريق الطبي وهم هبة عبدالحميد بكتوت مشرفة الدور، وهبة حافظ حسن، ورحاب حميد محمود تمريض الدور، وسيد أحمد حسن خضر رئيس قسم الصيانه بالمستشفى.

وأشار الدكتور محمد العجوز نائب مدير المستشفى، إلى أن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، وأنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى وأن المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة.

وأكمل العجوز أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة، موضحا أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعي.