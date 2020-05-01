شقيق أحد شهداء حادث بئر العبد: "كان ابني.. واحتسبناه شهيدا"

عرضت فضائية "ten"، اليوم الجمعة، لقاء مع شقيق الشهيد أحمد حامد عبدالنبي أحد شهداء حادث بئر العبد، والذي وقع مساء أمس الخميس، قائلا: "أحمد كان ابني مش أخويا، بس هو عند ربنا، وإحنا بنحتسبه شهيد".

من ناحيته قال ابن عم الشهيد، إنهم علموا بخبر استشهاد أحمد من مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكدوا من صفحة المتحدث العسكري، لافتا إلى أن الشهيد كان حاصلا على دبلوم، والتحق بسلاح المهندسين في سيناء.

وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، أمس الخميس، عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، في هجوم استهدف إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بـشمال سيناء، بعبوة ناسفة.

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الهجوم الإرهابي في تدوينة على صفحته الرسمية على تويتر، قائلا "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن".

وأضاف: "لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".

وتابع: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها".