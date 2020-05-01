الأزهر يشيد بجهود أبطال القوات المسلحة في تطهير سيناء من بؤر الإرهاب

أشاد الأزهر الشريف بجهود القوات المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء، في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره من أرض سيناء الغالية، وذلك بعد أن قام أبطالنا اليوم من جنود وضباط القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أدت إلى القضاء على عدد من الإرهابيين الذين يسعون للنيل من أمن واستقرار وطننا الحبيب.

وجدد الأزهر، في بيان له دعوته إلى مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم دون هوادة، مؤكدا على أنهم مفسدون في الأرض محاربون لله ولرسوله، داعيًا الشعب المصري وكل مؤسسات الدولة للوقوف صفًّا واحدًا خلف قواتنا المسلحة للتصدَّي لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليهم بكلِّ عزيمةٍ وحزم.