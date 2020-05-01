أحمد صبري غباشي يحاول إنقاذ شركة كبيرة من السقوط في "لعبة النسيان"

كشف الفنان الشاب أحمد صبري غباشي، عن مشاركته في مسلسل "لعبة النسيان" المعروض ضمن الماراثون الرمضاني، حيث بدأ تصوير مشاهده أمام الفنانة هديل حسن "نادين" ضمن سياق الأحداث الدرامية المليئة بالإثارة.

وقال "غباشي"، في تصريحات له: ألعب دور "صفي" مدير مبيعات في الشركة المسؤولة عنها "نادين" وأعاونها على وضع خطط ناجحة للشركة، وانتشالها من شخصيتها السلبية التي كادت أن تسقط شركتها، ويظهر ذلك في الحلقة الـ11 والـ20 من المسلسل.

وتابع "غباشي"، أنَّ تصوير "لعبة النسيان" يسير على قدم وساق وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم التطهير والتعقيم لأماكن التصوير وكذلك تخفيف الزحام في اللوكيشن على قدر المستطاع.

واعتبر "غباشي" أن رمضان "وشه حلو" على مسيرته الفنية حيث يعيش نشاطا فنيا بـ3 أعمال درامية دفعة واحدة وهي "النهاية" أمام الفنان يوسف الشريف و"ونسني" أمام مجموعة من النجوم الشباب، وأخيرا "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربيني.

ووجه "غباشي" شكره للمخرج المنفذ يوسف كمال رزق؛ الذي كان سببًا في ترشيحه للدور، وكذلك المخرج أحمد شفيق الذي يتعاون معه للمرة الأولى.

مسلسل لعبة النسيان من الأعمال الدرامية التى حظت بنسب مشاهدة عالية في موسم رمضان بطولة دينا الشربينى، أحمد داوود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، أحمد حاتم، على قاسم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، هديل حسن، رجاء الجداوي ونخبة من النجوم ومن تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.