جمهور تويتر يشيد بدينا الشربيني في سابع حلقات "لعبة النسيان"

عقب عرض الحلقة السابعة من مسلسل "لعبة النسيان" بطولة النجمة دينا الشربيني، شهد موقع تويتر حالة من الجدل والإعجاب بأداء "الشربيني" خلال هذه الحلقة، وتحديدًا المشاهد التي تذكرت خلالها ماضيها وليلة زفافها.

وكانت النجمه دينا الشربيني قد تصدرت ترند موقع تويتر على مدار الأيام الماضية، عقب بدء عرض المسلسل.

ويُعرض مسلسل "لعبة النسيان" حصريًا على شبكة "قنوات mbc مصر" الساعة العاشرة مساءًا، والرابعة والنصف عصرًا على "mbc مصر"، والساعة الثانية عصرًا والثامنة مساءًا على قناة "mbc مصر 2"، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة "شاهد".

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج "iProductions".