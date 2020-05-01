"شيفروليه" تحتل المرتبة الأولى في حجم مبيعات مارس 2020

أصدر مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، التقرير الخاص بالشهر الثالث من العام الجاري 2020، والذي يُظهر ارتفاع وانخفاض معدل مبيعات الشركات المصنعة للسيارات، مقارن بشهر مارس من العام الماضي 2019.

واحتلت المرتبة الأولى من حيث ترتيب الشركات المصنعة وحجم المبيعات خلال مارس، شركة "شيفروليه" والتي انخفض معدل مبيعاتها خلال مارس 2020 بمبيعات وصلت إلى 3617 وحدة، عن مارس 2019 والذي وصلت مبيعاته إلى 3898 وحدة.

وجاءت بالمرتبة الثانية شركة "تويوتا" بمبيعات وصلت إلى 2415 وحدة خلال مارس 2020، ليرتفع بذلك معدل مبيعاتها عن مارس 2019 والذي حققت خلاله مبيعات وصلت إلى 1227 وحدة.

وبالمرتبة الثالثة جاءت الشركة الفرنسية "رينو" والتي حققت مبيعات وصلت إلى 1580 وحدة خلال مارس 2020، ليرتفع بذلك معدل مبيعاتها عن مارس 2019 والذي حققت خلاله مبيعات وصلت إلى 807 وحدة.

وحققت شركة "نيسان" المرتبة الرابعة على تلك القائمة التي تضم أكثر من 12 شركة مصنعة للسيارات، حيث حققت مبيعات وصلت إلى 1467 وحدة خلال مارس 2020، لترتفع مبيعاتها عن مارس 2019 والذي حققت خلاله مبيعات وصلت إلى 1247 وحدة.