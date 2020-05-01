فحص مخالطين لـ4 مصابين جدد بفيروس كورونا في قنا

توجه فريق الطب الوقائي بإدارة قنا الصحية، اليوم الجمعة، إلى النساجون والي الكنوز شارع أم المؤمنين وإلى شارع الـ16 والي مدينة العمال شارع الفدار لمتابعة مخالطين لكل حالة، وجميعهم بخير وبصحة جيدة ولم تظهر أي أعراض على أحد منهم.

يأتي ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبحسب البيان أن المخالطين لـ4 مصابين جدد، جرى التنبيه عليهم بالعزل بالمنزل للمدة المقررة وإعطائهم التعليمات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ويجرى الإبلاغ على الفور في حالة حدوث أي أعراض في أي وقت وعلى مدار اليوم دون توقف طبقا لخطة الموضوعة.