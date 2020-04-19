الطب الوقائي يرصد المخالطين لمصابي كورونا في 14 منطقة بقنا

واصلت فرق الطب الوقائي في محافظة قنا، متابعة المخاطين لحالات مصابة بفيروس كورونا، في أكثر من 13منطقة وقرية، ضمن خطة وزارة الصحة للتقصي والترصد للحد من انتشار عدوى الفيروس إلى عدد أكبر من المخالطين.

وفي هذا السياق، تم فحص المخالطين في عدد من المناطق بشكل دوري، مثل منطقة الزبيدي والمساكن وشارع الحاكم العسكري ومدينة العمل في مدينة قن،ا وقرية أولاد عمرو.

وفي مركز نقادة، يتم متابعة المخالطين في قرى كوم الضبع والمنشية ودنفيق، وكذلك قرية القصر في نجع حمادي، ومنطقة شارع التحرير في مدينة نجع حمادي، وقرية نجع سعيد في دشنا، وقرية في مركز أبوتشت ظهرت بها حالة أمس، وفي قوص تتم متابعة مخالطين لمصابين في قريتين.

وبحسب بيان فريق الطب الوقائي بإدارة صحة قنا، تم التنبيه على المخالطين بالعزل بالمنزل للمدة المقررة، وسيكون الفريق على اتصال بهم يوميًا للمتابعة، حتى انتهاء فترة العزل المقررة، مع اعطائهم التعليمات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وإبلاغهم علي الفور في حال حدوث أي أعراض في أي وقت.

وقالت مصادر محلية، إنه تم تعقيم وتطهير مكتبي بريد دنفيق والبحري قمولا في مركز نقادة، للاشتباه في وجود إصابات بفيروس كورونا بالموقعين، فضلًا عن تطهير أماكن المخالطين والمواقع المحيطة بهم.