من هي "نبوية" التي أطلق عادل إمام اسمها على ابنته في "فلانتينو"؟

اختار الكاتب أيمن بهجت قمر، اسم نبوية لشخصية الفنانة هدى المفتي، التى تلعب دور ابنة الفنان عادل إمام، والفنانة دلال عبدالعزيز التي تلعب دور "عفاف".. ولكن من هي نبوية؟.

اختار مؤلف المسلسل هذا الاسم نسبة إلى نبوية موسي رائدة التعليم فى مصر، والتى اختارتها "عفاف" اسمًا لابنتها ،لكونها من رائدات التعليم ومديرة مدارس "فلانتينو".

ونبوية موسى هي أول فتاة مصرية تحصل على شهادة البكالوريا، وأول ناظرة مصرية لمدرسة ابتدائية، كما أنها كاتبة ومفكرة وأديبة مصرية، وهي إحدى رائدات التعليم والعمل الاجتماعي خلال النصف الأول من القرن العشرين.

وتعد "موسى" أول ناظرة مصرية، وكانت من رعاة الدكتورة سميرة موسى عالمة الذرة المصرية، وكانت من رائدات العمل الوطني وتحرير المرأة والحركات النسائية المصرية القرن الماضي.