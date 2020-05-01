ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في أفغانستان إلى 2335 حالة

سجلت أفغانستان 164 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى ألفين و335 حالة.

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن تصريح مسؤول أفغاني اليوم، قوله إن عدد حالات الوفاة الناتجة عن الوباء ارتفع إلى 68 حالة.

وكانت وزارة الصحة العامة الأفغانية أكدت في بيان الاثنين الماضي أنه تم حل مشكلة العجز التي كانت تعاني منه في أجهزة استخراج الحمض النووي الخاص بـ"كوفيد-19"، حيث تنتظر وصول 10 آلاف جهاز خلال الأيام القليلة القادمة، كما ستتلقى 50 ألف جهاز خلال الأسابيع المقبلة