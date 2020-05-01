خروج 11 حالة بعد تعافيهم من كورونا بأسوان

تماثلت اليوم للشفاء 11 حالة جديدة كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19)، وتقرر خروجهم من العزل الصحى بأسوان.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أن الحالات التى تقرر خروجها اليوم هي: مصطفى. أ .م، ومحمود ع . ع، وعاشور. ن . ط، ومحمد. ر.م، وفايزة. م .أ، ورؤية .ح .أ، ونجلاء .م .ع، وجمعة .ع .أ، ورية.ع. أ، وسعاد. م.أ، وإ.م .أ.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل، حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملون متخصصون للتعامل مع هذه الحالات.