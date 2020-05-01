عزل منزلين بمدينة القصاصين بعد ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت هدى عبدالغفار رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، اتخاذ إجراءات احترازية سريعة بعد ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تعقيم مسكني الحالتين عن طريق مجلس المدينة، وبالمشاركة المجتمعية من أبناء مدينة القصاصين.

وأوضحت "عبدالغفار" أنها تلقت قرار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بعزل لمنزل الحالات المصابة، وهو ما حدث بالفعل عن طريق مركز شرطه القصاصين.

وأضافت رئيس مدينة القصاصين، أنها أنشأت غرفة عمليات على مدار الساعة برئاستها، وعضوية المهندس سمير طلبة سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة، والدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة الصحة بالقصاصين، وعلى السعيد مدير إدارة التضامن الاجتماعي وذلك لمواجهة أي ظرف طارئ قد يحدث، ولمتابعة الأهالي الموجودين بالمنزلين.