خصومات وتقسيط وكاش باك.. تعرف على العروض الرمضانية في 9 بنوك

تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم، تنافس عدد من البنوك لتقديم باقة من العروض المميزة (خصومات – كاش باك – تقسيط)، بخاصة على المشتريات بالبطاقات البنكية، وذلك تسهيلًا وتيسيرًا على العملاء.

وترصد "الوطن" عروض وخصومات البنوك للعملاء على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي كاش باك بقيمة 5% عند الشراء باستخدام بطاقات البنك الأهلي المصري من المحال التجارية، وذلك بحد أدنى 500 جنيه للمشتريات وبحد أقصى 200 جنيه من بطاقتك.

العرض سار حتى يوم 19 مايو لحاملي بطاقات: ميزة وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات المرتبات والبطاقات مسبقة الدفع.

بنك مصر

يقدم بنك مصر خصم بنسبة 15% عند الدفع باستخدام بطاقات بنك مصر-Visa لشراء احتياجات رمضان من أحد مواقع التسوق الشهيرة، حتى يوم 3 مايو الحالي.

كما يقدم خصم 25% عند شرائك ببطاقات بنك مصر - Visa لطلب حلويات أو مشتريات السوبر ماركت من أحد تطبيقات الأكل الشهيرة، والعرض ساري خلال شهر رمضان

بنك الإسكندرية

يقدم البنك خصم 15% عند الشراء من أحد مواقع التسوق الشهيرة، باستخدام بطاقات فيزا للخصم المباشر حتى 3 مايو الحالي.

EGBANK

يتيح البنك للعملاء استخدام بطاقتك الائتمانية والحصول على كاش باك يصل إلى 500 جنيه يمكنك استخدامهم في أي وقت حتى يوم 23 مايو الحالي.

بنك كريدي أجريكول

يقدم البنك لعملائه حاملي بطاقة Visa كريدي أجريكول كاش باك 10% عند الشراء ببطاقة فيزا كريدي أجريكول، حيث يحصل العميل على 9% من قيمة الكاش باك، يتم التبرع بـ1% لتوفير الحماية الطبية بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر، العرض يشمل المشتريات أون لاين أو في المتاجر، والعرض ساري حتى يوم 31 مايو الحالي.

كما يقدم البنك للعملاء حاملي بطاقة فيزا كريدي أجريكول، خصم 15% بحد أقصى 150 جنيه عند الشراء من أحد مواقع التسوق الشهيرة.

بنك بلوم

ويقدم بنك بلوم لعملائه حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خصما يصل إلى 15% عند الشراء من أحد مواقع التسوق الشهيرة.

البنك العربي الأفريقي الدولي

ويتيح البنك العربي الأفريقي لعملائه تقسيط المشتريات بحد أدنى 3000 جنيه دون فائدة شهرية لمدة 3 أو 6 أشهر، باستخدام جميع البطاقات الائتمانية، وذلك حتى يوم 31 مايو الحالي.

الحد الأدنى لطلب التقسيط 3000 جنيه، والحد الأقصى هو 80% من إجمالي الحد الائتماني للبطاقة، ويكون نظام التقسيط متاحًا على أى عملية شراء من أي تاجر أو موقع إلكتروني داخل وخارج مصر، دون تطبيق أي مصاريف إدارية، مع احتساب عمولة سداد مبكر بواقع 4% على المبلغ المتبقي.

التجاري وفا بنك

يقدم البنك 15% كاش باك بحد أقصى 150 جنيهًا عند الدفع ببطاقات التجاري وفا بنك إيجيبت الائتمانية عند التسوق من أحد مواقع التسوق الشهيرة بمبلغ 75 جنيهًا أو أكثر، والعرض ساري حتى يوم 3 مايو الحالي.

كما يقدم كاش باك بنسبة 5% على كافة المشتريات ببطاقات البنك الائتمانية الذهبية والكلاسيكية من أي سوبر ماركت وبحد أقصى 75 جنيه شهريًا، والعرض سار خلال شهر رمضان.

البنك العربي

يقدم البنك العربي فرصة الاستمتاع بالتسوّق باستخدام بطاقات Visa الائتمانية الخاصة بالبنك خلال شهر رمضان، واسترداد 10% من قيمة المشتريات من السوبر والهايبر ماركت والمخابز والصيدليات والشراء أونلاين.