تسجيل أكثر من 140 ألف وفاة في أوروبا بفيروس كورونا

قالت وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس"، إنه جرى أكثر من 140 ألف وفاة في أوروبا بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، حتى الآن، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم.

وتراجع عدد المصابين بالوباء في العناية المركزة بفرنسا، لأول مرة منذ عدة أسابيع إلى أقل من 4 آلاف.

وكانت منظمة الصحة العالمية، شددت في وقت سابق، اليوم، على أن "جائحة كورونا لا تزال قائمة ولم تنته بعد"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوسن خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن "تأثير كورونا كان متفاوتاً بين الدول"، مضيفا: "إلى الآن، لا يوجد لدينا علاج أو لقاح للفيروس، وسنعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل، لتمويل أبحاث لإنتاج لقاح لكورونا".

وأضاف "جيبريسوس": "نعمل مع الاتحاد الأوروبي لتمويل مكافحة الجائحة"، وأوصى بتعديل إجراءات السفر لإيصال الغذاء والدواء، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.