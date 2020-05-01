إيبارشية الفيوم تعلن 10 شروط لإتمام صلوات أكاليل "الخماسين المقدسة"

أعلنت إيبارشية الفيوم وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، عن 10 شروط لاتمام الزواج في فترة الخماسين المقدسة، وذلك بعد موافقة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على السماح بالزواج الاستثنائي في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي سماح البابا بالزواج الاستثنائي نظرًا لاحتياج الكثير من الأقباط لإتمام صلاة الأكليل في فترة الخماسين، والتي سبقها الصوم المقدس، ويعقبها صوم الآباء الرسل الذي يمتد لأكثر من شهر.

وشملت شروط إيبارشية الفيوم "إتمام صلاة الأكاليل فقط بدون الخطوبات للأقباط الذين كانوا حاجزين في فترة الخماسين، والذين حرروا محضر خطوبة من قبل، ويريدون الحجز لإتمام الإكليل سواء في الخماسين أو بعد صوم الرسل، وكذلك التحويلات والشهادات لخارج الإيبارشية".

واشترطت الإيبارشية لإتمام الصلاة حضور 10 أشخاص فقط كحد أقصى وهم: "الكاهن والشماس والعريس والعروسة ووالد ووالدة كل من العريس والعروسة، وشاهد من طرف العريس، وآخر من طرق العروسة"، مؤكدة أن الكنيسة ستعتذر عن دخول أي شخص أكثر من هذا العدد.

وطالبت الإيبارشية من الحاجزين التزام الحضور في الموعد المحدد للصلاة، وعدم التأخير عن الموعد أكثر من 10 دقائق، حتى لا يحدث تكدس وتزاحم مع الحاجزين للمواعيد التي تليهم.

كما طالبت الالتزام باتخاذ إجراءات الوقاية الصحية الكافية، ووجود مسافة كافية بين كل شخص من الحاضرين أثناء الصلاة، على أن تقوم الكنيسة بتعقيم أماكن الصلاة والإكليلين والحرملة والبرنس التي يرتديها العروسين، ضمن إجراءات الوقاية التي ستجرى قبل وبعد كل صلاة.

وقالت الإيبارشية، إن الصلاة ستتم بالكنائس فقط وليس بالمنازل، وفي حالة تعدد أماكن الصلاة بالكنيسة الواحدة ستتم الصلاة بالكنيسة التي بالدور الأول، وستكون الكنائس المتاحة للصلاة بإيبارشية الفيوم هي "العذراء"، و"مارجرجس"، و"مارمينا" بالفيوم، و"مارجرجس" بأبشواي، و"الملاك ميخائيل" بسنورس، و"مارجرجس" بطامية، و"الأنبا بولا" و"الأنبا أنطونيوس" بإطسا.

واعتذرت الكنيسة عن عدم إمكانية عمل مظاهر الزينة أو تواجد مصورين بالكنيسة أثناء الصلاة، وأنه نظرًا لظروف الحظر سيراعى في تحديد حجز مواعيد الصلاة بأن يكون متاح الصلاة في الفترة من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة السادسة مساءًا يوميًا، وأن لا تتعدى الحجوزات عن أربعة مواعيد في اليوم الواحد بكل كنيسة.

وأضافت الإيبارشية: أنه سيتم تحرير إقرار بالعلم لجميع الحاجزين بمكتب سكرتارية المطرانية بكنيسة مارجرجس بالفيوم، يتضمن كافة الضوابط والإجراءات الوقائية المذكورة، للتأكد من علم الجميع وللالتزام بها.

وأشارت إلى أن مكتب المطرانية بدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة ابتداءًا من اليوم الجمعة في الفترة من الساعة الثالثة عصرًا إلى الخامسة مساءًا، وسيتواجد الكهنة الموثقون في مواعيد الصلاة كل في دائرة اختصاصة لتحرير العقود وبدون الاشتراك في الصلاة.