علي جمعة: النبي يوسف ابن مصر.. وكل الشرائع أباحت تعدد الزوجات

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن نبي الله يوسف ابن مصر، موضحًا أنها كانت مآواه، ولافتًا إلى أن النبي وصفه بـ"الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم"، لأنه ابن يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم، وهم جميعًا أنبياء الله.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مصر أرض الأنبياء" المذاع عبر فضائية "cbc": "في بيت نبي الله يعقوب والد سيدنا يوسف، كان المجتمع قليل العدد، ومن ثم كان هناك حاجة ماسة إلى الناس لإعمار الأرض، ومن ثم أباحت الشرائع التعدد في الزوجات، ومنها الإسلام".

وتابع: "كل أنبياء بني إسرائيل عددوا، فمنهم سيدنا يعقوب تزوج أكثر من واحدة، منهم رحيل اللي خلف منها سيدنا يوسف وبنيامين".