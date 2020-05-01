العرب يشيدون بالدراما المصرية في رمضان: فاقت كل التوقعات

تقدم الدراما المصرية، خلال شهر رمضان، عددًا من المسلسلات، التي حازت على إعجاب ملايين المصريين وأبناء الوطن العربي.

وأعرب عدد من العرب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إعجابهم بالدراما المصرية، والتطور الفني الكبير الذي حققته، خلال هذا العام، حيث جرى تقديم عدد من المسلسلات المميزة، على رأسها "الاختيار"، الذي يجسد قصة حياة أسطورة القوات المسلحة، عقيد أركان حرب أحمد منسي.

وكتب "فهد": "فرق كبير بين الدراما المصرية وبقية الدول العربية، الدراما المصرية ستحتل أول 9 مراكز في قائمة الأفضل، ويأتي بعدها أي دراما عربية أخرى".

وكتبت عايدة: "الدراما المصرية تفوق التوقعات بكل سنة، لعل وعسى ربعنا يتعلمون منهم".

وكتبت مدونة أخرى: "مسلسل الاختيار قوي قوي، من أفضل المسلسلات بلا منازع، باختصار فخر الدراما المصرية، من كتر الحماس اللي يحوشني وأنا أتابعه أشوي وأغني تحيا مصر".

وكتب الإعلامي الرياضي الإماراتي يعقوب السعدي: "لا يجب أن أكون مصريًا لأحب الشهيد أحمد منسي، مثل هذا البطل يشرف أي وطن، مثل هذا البطل يخصني ويخصكم ويخص كل الشرفاء في الكون".

وكتبت مغردة أخرى: "مثل الدراما المصرية لا يوجد، كل سنة أتأكد بان المصاروه مكتسحين الفن".

وكتب سهم: "مع احترامي للدراما الخليجية والسعودية، من وجهة نظري الدراما المصرية تفوقت عليهم بالبرنس والاختيار، فهي مسلسلات رمضان الأفضل بوجهة نظري".

وكتب ملهم: "بعد الدراما المصرية ما في بالوطن العربي، والدراما السورية من سيئ لأسوأ آخر 10 سنوات، واللبنانية ما هي إلا استعراض سليكون".

وكتبت بشائر العمر: "الدراما المصرية أحسها تفوقت هذا العام وأبدعت تستحق العالمية أما الباقي الله يخلف نفس التفاهة والسواليف البايخة".

وكتبت "نورة": "الدراما المصرية وبس".

وكتب مغرد آخر: "لاحظنا تغيير في الدراما المصرية، ما في ألفاظ خارجة بجميع المسلسلات، حتى تم القبض على سما المصري، وكذا حد من اللي بيسيء للذوق العام، مصر بتتغير في عهد السيسي".

ووجه المدون عمر أبا الخيل، الشكر للمنتتج تامر مرسي، قائلًا إنه أعاد مصر إلى عصر الفتوات من خلال مسلسل "الفتوة"، والذي يلعب فيه الفنان ياسر جلال دور البطولة مع الفنان الكبير أحمد خليل والفنانة القديرة إنعام سالوسة.