ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في العراق إلى ألفين و153 

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل 68 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في العراق، فيما أشارت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة و39 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأكدت الوزارة العراقية، في بيان، أن مجموع الإصابات بلغ ألفين و153 ومجموع الوفيات 94، ومجموع حالات الشفاء، ألف و414.

وأوضحت الوزارة العراقية، في بيان، أنه "تم فحص 3 آلاف و338 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق، 95 ألفا و399".

وأضافت الوزارة العراقية، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم 68 إصابة في العراق"، موضحة أنه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة في المثنى، وشفاء 39 حالة".

وقالت الوزارة في بيان: "يجب تنفيذ التعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خارج المنازل، والالتزام بقواعد الحماية الشخصية والمجتمعية لمنع انتقال العدوى مع المحاسبة الشديدة للمخالفين حماية للجميع".