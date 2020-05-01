جامعة قناة السويس تطلق استبيانا لتحديث المنصة الإلكترونية للكليات

أطلقت وحدة التحول الرقمي بجامعة قناة السويس، تحت إشراف الدكتورأمير مهنا مدير الوحدة، استبيانا لتحديث المنصة الإلكترونية بكليات الجامعة، وذلك لتنفيذ قاعدة بيانات واحدة متكاملة، تتيح لجميع منتسبي الجامعة، التعامل مع جميع هذه الأنظمة، والاستفادة من خدماتها، من خلال صفحة شخصية لكل مستخدم، تتيح له التعامل مع هذه الأنظمة، واستخراج البيانات المطلوبة.

ويستفيد من النظام، طلاب "مرحلة ما قبل التخرج والدراسات العليا" والخريجين، وموظفي الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وإدارات الجامعة المختلفة.

وأشارالدكتورأمير مهنا، إلى أن مشروع التحول الرقمي بجامعة قناة السويس، يجري تنفيذه طبقا للاتفاقية المبرمة مع الهيئة العربية للتصنيع بالتحول الرقمي، وميكنة كامل قطاعات الجامعة برعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، وبالتوازي مع خطط الجامعة، ورغبتها في أن تكون أول جامعة ذكية بجمهورية مصر العربية.

وتهدف المنصة الإلكترونية الخاصة بجامعة قناة السويس وما يتبعها من كليات، إلى الارتقاء بالترتيب العالمي للجامعة، من حيث الإتاحة والمحتوى والتأثير.