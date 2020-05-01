مجانية ودون كلمة سر.. جولة داخل منصة "ذاكر" الرقمية لطلاب المدارس

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، المنصة الإلكترونية، التي توفر جميع المواد الدراسية لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، التي تُمكن الطالب من التعليم عن بعد في المنزل.

وأجرت "الوطن"، جولة في منصة "ذاكر"، وترصد أبرز المعلومات عن محتوياتها على النحو التالي:

- يمكن الدخول على المنصة الإلكترونية الجديدة من خلال الرابط https://study.ekb.eg/.

- يستطيع الطالب الدخول على محتويات المكتبة الرقمية بدون باسورد أو اسم مستخدم.

- تضم منصة "ذاكر" محتوى علمي رقمي، لكل المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة.

- تضم المنصة أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0).

- تضم المنصة الرقمية بداخلها، أسئلة واختبارات ومراجعات على منهج السنة المستهدفة.

- تقدم منصة المكتبة الرقمية ذاكر الآن، محتويات كتابية ومصورة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

- يستطيع الطلاب الدخول على هذه المنصة من الموبايل أو الكمبيوتر دون عائق.