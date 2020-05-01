توزيع 6500 وجبة على الأسر الأشد احتياجا والمسافرين بطرق دمياط

قدم فريق الخير من شباب جمعية البر والتقوى المصرية بمحافظة دمياط، مساعدات عينية للأسر الأشد احتياجا، بعدد من المناطق "البصارطة، كفر البطيخ، سيف الدين، السرو، غيط النصارى، العنانية، السنانية، السرس، العدلية والحوراني"، بإجمالي 3500 وجبة ساخنة، بالإضافة إلى توزيع عدد 3 آلاف وجبة إفطار ساخنة على الطريق الدولي للمسافرين، وقت الإفطار.

جدير بالذكر، أن هذه الجهود تأتي خلال أسبوع واحد من شهر رمضان الكريم، على أن تستمر الجهود لتغطية كل قرى المحافظة، تحت إشراف حسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط.

وجاءت ضمن جهود جمعية البر والتقوى المصرية المركزية، في التخفيف من آثار الظرف الراهن التي تمر به البلاد، وجهود الخير خلال شهر رمضان الكريم، برئاسة عماد عوض رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث استمرت قوافل الإغاثة التي تنظمها الجمعية، وذلك على مستوى قرى المحافظة، لرفع المعاناة عن أهالينا، ومساعدتهم في شهر رمضان الكريم.