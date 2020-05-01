توريد 45 ألف طن قمح إلى صوامع وشون المنوفية

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن توريد 45 ألف و24 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد لعام 2020.

وأشار المحافظ إلى أن هناك زيادة في معدلات نسب التوريد مقارنة بالعام الماضي، وأن أعمال التوريد مستمرة يوميًا حتى الانتهاء من موسم الحصاد.

وذكر عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن ما تم توريده، اليوم الجمعة، يزيد عن 5 الآف و 268 طن قمح، ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى الآن 45024 طنًا، مشيرًا إلى انتظام المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة.

وأوضح "الجمل"، أنه تم الإنتهاء من حصاد مساحة 123 ألف و964 فدان قمح حتى أمس الخميس.